Ｗ杯ジャンプ男子・談話
2024年01月02日23時51分
◇引き続きいい
小林陵侑 内容は引き続きいい。インスブルックはいつも（風など条件が）荒れる。一番大事なのはどういう条件であれ、自分のパフォーマンスをすること。（時事）
Ｗ杯ジャンプ男子・談話
2024年01月02日23時51分
◇引き続きいい
小林陵侑 内容は引き続きいい。インスブルックはいつも（風など条件が）荒れる。一番大事なのはどういう条件であれ、自分のパフォーマンスをすること。（時事）
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