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金融機関に支援要請　能登半島地震で―財務局・日銀

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金融機関に支援要請　能登半島地震で―財務局・日銀

2024年01月02日18時50分

　北陸、関東両財務局と日銀は２日、石川県能登地方を震源とする地震を受け、銀行など金融機関に対し、災害救助法が適用された石川、富山、福井、新潟の４県の被災者に金融上の特別措置を講じるよう要請した。
　銀行などの預金取扱金融機関には、通帳を紛失した場合でも本人確認ができれば払い戻しに応じるよう求めた。災害状況を考慮し、融資の返済猶予などの措置も促した。保険会社には保険金の迅速な支払いを求めた。

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