首相、早急な状況把握指示 情報連絡室を設置
2024年01月02日19時14分
羽田空港の航空機炎上を受け、政府は２日、首相官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置した。岸田文雄首相は関係機関に対し、早急に被害状況を把握するとともに国民への適切な情報提供に努めるよう指示した。
首相、早急な状況把握指示 情報連絡室を設置
2024年01月02日19時14分
羽田空港の航空機炎上を受け、政府は２日、首相官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置した。岸田文雄首相は関係機関に対し、早急に被害状況を把握するとともに国民への適切な情報提供に努めるよう指示した。
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