円、１４１円台半ば ロンドン外為
2024年01月02日18時25分
【ロンドン時事】年明け２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利上昇などを背景に円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４１円台半ばに下落した。午前９時現在は１４１円５１～６１銭と、前営業日午後４時比５８銭の円安・ドル高。
円、１４１円台半ば ロンドン外為
2024年01月02日18時25分
【ロンドン時事】年明け２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利上昇などを背景に円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４１円台半ばに下落した。午前９時現在は１４１円５１～６１銭と、前営業日午後４時比５８銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル