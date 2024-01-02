【ロンドン時事】年明け２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利上昇などを背景に円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４１円台半ばに下落した。午前９時現在は１４１円５１～６１銭と、前営業日午後４時比５８銭の円安・ドル高。