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石川・能登で震度７　５７人死亡、けが人多数―一時大津波警報

2024年01月03日01時09分

地震による火災が発生し、煙が上がる石川県輪島市の市街地＝２日午前（時事通信チャーター機より）

地震による火災が発生し、煙が上がる石川県輪島市の市街地＝２日午前（時事通信チャーター機より）

　１日午後４時１０分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、同県志賀町で震度７の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは１６キロ。地震の規模（マグニチュード）は７．６と推定される。石川県では倒壊した建物の下敷きになるなどして５７人の死亡が確認された。総務省消防庁によると、石川、富山、新潟など７府県で計１０７人が重軽傷を負った。

＜令和６年能登半島地震＞の関連記事をまとめて読む

　気象庁は能登地方に一時、大津波警報を発令。建物倒壊や火災が相次ぎ、政府は特定災害対策本部を非常災害対策本部に格上げし、被害の全容把握を急ぐ。馳浩知事は自衛隊に災害派遣を要請した。
　石川県などによると、死者は輪島市で２４人、珠洲市で２２人、七尾市で５人、穴水町、能登町で各２人、羽咋市、志賀町で各１人。重傷者は２２人。地元消防によると、輪島市の火災で２００棟ほどが焼けたとみられる。
　気象庁は「令和６年能登半島地震」と命名した。大津波警報は１日午後８時半に津波警報に切り替えた。山形、新潟、富山、石川、福井、兵庫各県に津波警報、北海道から長崎県までの日本海側などに津波注意報を出したが、２日午前１時１５分にすべて注意報に切り替え、同１０時に全面解除した。石川県で震度７を観測するのは初めて。大津波警報は２０１１年の東日本大震災以来の発令となった。
　１日午後８時までに石川県輪島市で１．２メートル以上、金沢市で９０センチ、山形県酒田市と富山市で８０センチ、北海道せたな町で６０センチ、新潟県柏崎市などで４０センチの津波を観測した。
　原子力規制委員会によると、震度７を観測した志賀町にある北陸電力志賀原発（運転停止中）のほか、東京電力柏崎刈羽原発（新潟県柏崎市、刈羽村）、日本原子力発電敦賀原発（福井県敦賀市）、関西電力の美浜（同県美浜町）、大飯（同県おおい町）、高浜（同県高浜町）の各原発にも異常は確認されていない。
　能登地方や能登半島沖では２日午後までに震度７の地震のほか、震度５強が４回、５弱が６回発生。周辺を含め、地震が活発に続いている。

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