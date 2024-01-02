日比野は２回戦へ 女子テニス
2024年01月02日16時05分
女子テニスのキャンベラ国際は２日、オーストラリアのキャンベラで行われ、シングルス１回戦で第２シードの日比野菜緒（ブラス）がキャサリン・セボフ（カナダ）に６―２、６―３で勝ち、２回戦に進んだ。 （時事）
日比野は２回戦へ 女子テニス
2024年01月02日16時05分
女子テニスのキャンベラ国際は２日、オーストラリアのキャンベラで行われ、シングルス１回戦で第２シードの日比野菜緒（ブラス）がキャサリン・セボフ（カナダ）に６―２、６―３で勝ち、２回戦に進んだ。 （時事）
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