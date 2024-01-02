サンズの渡辺は２得点 ＮＢＡ
2024年01月02日15時46分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、サンズの渡辺雄太は１日、本拠地でのトレイルブレーザーズ戦に途中出場し、約５分半のプレーで２得点だった。サンズは１０９―８８で４連勝。
サンズの渡辺は２得点 ＮＢＡ
2024年01月02日15時46分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、サンズの渡辺雄太は１日、本拠地でのトレイルブレーザーズ戦に途中出場し、約５分半のプレーで２得点だった。サンズは１０９―８８で４連勝。
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