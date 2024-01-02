張誌家さん死去 元西武投手、４３歳
2024年01月02日15時16分
【台北時事】台湾出身で、投手としてプロ野球の西武でプレーした張誌家さんが心筋梗塞のため中国で死去した。４３歳だった。台湾メディアが２日に報じた。
２００１年に開催されたワールドカップ（Ｗ杯）の３位決定戦で日本代表を５安打完封し、０２年に西武入団。１年目に２桁勝利を挙げるなど活躍したが、故障が響き、０６年に退団するまでの通算成績は６３試合登板で２６勝１９敗１セーブだった。
張誌家さん死去 元西武投手、４３歳
2024年01月02日15時16分
【台北時事】台湾出身で、投手としてプロ野球の西武でプレーした張誌家さんが心筋梗塞のため中国で死去した。４３歳だった。台湾メディアが２日に報じた。
２００１年に開催されたワールドカップ（Ｗ杯）の３位決定戦で日本代表を５安打完封し、０２年に西武入団。１年目に２桁勝利を挙げるなど活躍したが、故障が響き、０６年に退団するまでの通算成績は６３試合登板で２６勝１９敗１セーブだった。
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