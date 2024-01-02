能登地震で統合任務部隊 木原防衛相
2024年01月02日12時32分
木原稔防衛相は２日、石川県能登地方を震源とする地震を受けた自衛隊の救助活動に関し、陸海空３自衛隊部隊の指揮系統を一元化した「統合任務部隊」を編成したと発表した。陸自中部方面総監を指揮官とし、既に現地で活動している１０００人を含む１万人規模の態勢を取る。防衛省で記者団の取材に答えた。
能登地震で統合任務部隊 木原防衛相
2024年01月02日12時32分
木原稔防衛相は２日、石川県能登地方を震源とする地震を受けた自衛隊の救助活動に関し、陸海空３自衛隊部隊の指揮系統を一元化した「統合任務部隊」を編成したと発表した。陸自中部方面総監を指揮官とし、既に現地で活動している１０００人を含む１万人規模の態勢を取る。防衛省で記者団の取材に答えた。
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