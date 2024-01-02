自民党は２日、能登半島地震を受けて対策本部（本部長・茂木敏充幹事長）を設置し、党本部で初会合を開いた。被害状況を政府から聴取。茂木氏は「当面の救助活動、被災者の支援、そして被災地の復旧に向け、政府と連携して万全な対応を取っていきたい」と語った。

公明党の山口那津男代表は東京都内での街頭演説で「（被災地に）支援の手を差し伸べられるよう党のネットワークを最大限に生かして対応を始めた」と報告。阪神大震災や東日本大震災の経験に触れ、「教訓を最大限に生かし、一刻も早い復旧復興へつなげていく」と述べた。