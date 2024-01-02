新年一般参賀を中止 能登地震被害受け―宮内庁
2024年01月02日00時07分
宮内庁は１日、石川県で最大震度７を観測した地震の被害状況に鑑みて、２日に皇居で開催予定だった新年一般参賀を中止すると発表した。
新年一般参賀を中止 能登地震被害受け―宮内庁
2024年01月02日00時07分
宮内庁は１日、石川県で最大震度７を観測した地震の被害状況に鑑みて、２日に皇居で開催予定だった新年一般参賀を中止すると発表した。
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