岸田首相、非常災害対策本部に格上げ 能登半島地震
2024年01月01日23時49分
岸田文雄首相は１日深夜、石川県能登地方を震源とする地震を受け設置した特定災害対策本部を非常災害対策本部に格上げすると発表した。首相官邸で記者団に述べた。
岸田首相、非常災害対策本部に格上げ 能登半島地震
2024年01月01日23時49分
岸田文雄首相は１日深夜、石川県能登地方を震源とする地震を受け設置した特定災害対策本部を非常災害対策本部に格上げすると発表した。首相官邸で記者団に述べた。
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能登半島地震
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