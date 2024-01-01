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４県の４７市町村に災害救助法　能登半島地震で内閣府

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４県の４７市町村に災害救助法　能登半島地震で内閣府

2024年01月01日22時55分

東京・永田町の内閣府庁舎

東京・永田町の内閣府庁舎

　内閣府は１日、石川県能登地方を震源とする地震を受け、新潟、富山、石川、福井の４県が計４７市町村に災害救助法の適用を決めたと発表した。避難所の設置などの費用を、国と県が負担する。

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　内訳は、石川県が１７市町と最も多く、金沢市や七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、中能登町、穴水町、能登町など。新潟県が新潟市、長岡市など１４市町、富山県が富山市など１３市町村、福井県が福井市など３市。

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