自民、緊急対策室を設置 能登半島地震
2024年01月01日21時01分
自民党は１日、石川県能登地方を震源とする地震を受け、党本部に緊急対策室を設置した。茂木敏充幹事長は「政府と連携し、迅速な被害状況の把握に取り組む」とのコメントを出した。
立憲民主、公明両党などもそれぞれ対策本部を立ち上げた。
自民、緊急対策室を設置 能登半島地震
2024年01月01日21時01分
自民党は１日、石川県能登地方を震源とする地震を受け、党本部に緊急対策室を設置した。茂木敏充幹事長は「政府と連携し、迅速な被害状況の把握に取り組む」とのコメントを出した。
立憲民主、公明両党などもそれぞれ対策本部を立ち上げた。
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