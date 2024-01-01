初の９連勝 サッカー日本代表
2024年01月01日16時29分
１日に東京・国立競技場で行われたサッカーの国際親善試合で、日本代表はタイ代表に５―０で勝ち、歴代最多となる９連勝を果たした。昨年６月の親善試合、エルサルバドル戦から続いていた。これまではワールドカップ（Ｗ杯）に出場する前、１９７０、９３、９６年に３度マークしていた８連勝が最長だった。
初の９連勝 サッカー日本代表
2024年01月01日16時29分
１日に東京・国立競技場で行われたサッカーの国際親善試合で、日本代表はタイ代表に５―０で勝ち、歴代最多となる９連勝を果たした。昨年６月の親善試合、エルサルバドル戦から続いていた。これまではワールドカップ（Ｗ杯）に出場する前、１９７０、９３、９６年に３度マークしていた８連勝が最長だった。
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