日本は序盤から何度も相手ゴールに迫ったが、前半は無得点。堂安らを投入した後半に攻撃が活性化し、立ち上がりに田中が先制点。こぼれ球に反応した中村が追加点、３５分すぎにはサイドから崩して川村が４点目を決めるなど、突き放した。