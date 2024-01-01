日本、後半に活性化 サッカー日本代表
2024年01月01日16時19分
日本は序盤から何度も相手ゴールに迫ったが、前半は無得点。堂安らを投入した後半に攻撃が活性化し、立ち上がりに田中が先制点。こぼれ球に反応した中村が追加点、３５分すぎにはサイドから崩して川村が４点目を決めるなど、突き放した。
日本、後半に活性化 サッカー日本代表
2024年01月01日16時19分
日本は序盤から何度も相手ゴールに迫ったが、前半は無得点。堂安らを投入した後半に攻撃が活性化し、立ち上がりに田中が先制点。こぼれ球に反応した中村が追加点、３５分すぎにはサイドから崩して川村が４点目を決めるなど、突き放した。
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