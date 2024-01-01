時事ドットコムニュース

>

社会

>

石川で震度７　能登に大津波警報―輪島で１．２メートル観測・気…

  • X
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

石川で震度７　能登に大津波警報―輪島で１．２メートル観測・気象庁

2024年01月01日17時27分

【図解】石川で震度７

【図解】石川で震度７

　１日午後４時１０分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、石川県志賀町で震度７の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さはごく浅い。地震の規模（マグニチュード）は７．６と推定される。

〔写真特集〕東日本大震災　１００枚の記録

　気象庁は同県能登地方に大津波警報、山形、新潟、富山、石川、福井、兵庫各県に津波警報、北海道から長崎県までの日本海側に津波注意報を発令。午後４時３５分すぎまでに石川県輪島市で１．２メートル、富山市で８０センチ、新潟県柏崎市で４０センチの津波を観測した。
　原子力規制委員会によると、停止中の北陸電力志賀原発（石川県志賀町）に異常は確認されていない。また、東京電力柏崎刈羽原発（新潟県柏崎市、刈羽村）、日本原子力発電敦賀原発（福井県敦賀市）、関西電力の美浜（同県美浜町）、大飯（同県おおい町）、高浜（同県高浜町）の各原発にも異常は確認されていない。
　能登地方では震度５強の地震も震度７の地震の直前に２回、後に１回発生。周辺を含め、地震が活発に続いている。
　主な各地の震度は次の通り。
　震度７＝石川県志賀町
　震度６強＝石川県七尾市、輪島市、珠洲市、穴水町
　震度６弱＝石川県中能登町、能登町、新潟県長岡市。

関連記事

  • 北海道で震度3
  • 北海道で震度3
  • 鹿児島で震度3

こんな記事も

社会用語

社会

もっと見る


ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
12月号の特集は「世界のマイノリティー」。 各地で少数民族が権利維持・拡大のため苦闘している。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ