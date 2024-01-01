八村、先発も脚痛め交代 ＮＢＡ
2024年01月01日14時48分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、レーカーズの八村塁は１２月３１日、敵地でのペリカンズ戦に先発出場したが、左ふくらはぎを痛めて約８分間で交代し４得点、１リバウンドだった。レーカーズは１０９―１２９で敗れた。
八村、先発も脚痛め交代 ＮＢＡ
2024年01月01日14時48分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、レーカーズの八村塁は１２月３１日、敵地でのペリカンズ戦に先発出場したが、左ふくらはぎを痛めて約８分間で交代し４得点、１リバウンドだった。レーカーズは１０９―１２９で敗れた。
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