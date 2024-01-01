第７２回元旦競歩大会は１日、東京・神宮外苑絵画館周回コース（１周１．３５キロ）で行われ、大学・一般女子（１０キロ）は岡田久美子（富士通）が自身の日本記録を更新する４２分４６秒で優勝した。同男子（２０キロ）は勝木隼人（自衛隊）が１時間２２分１８秒で制した。

高校男子（１０キロ）は青木海橙（山口・萩）が４２分３９秒、同女子（５キロ）は大山藍（鹿児島・鹿児島女）が２３分５２秒で勝った。