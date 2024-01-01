群馬で鳥インフル、今季５例目 ３６万羽殺処分
2024年01月01日10時05分
群馬県は１日、高山村の養鶏場で致死率の高い高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されたと発表した。午前９時から飼育する採卵鶏約３６万羽の殺処分を始めた。養鶏場での発生は全国で今季５例目となる。
昨年１２月３１日午前、吾妻家畜保健衛生所に養鶏場から死んだ鶏が増加したとの通報があり、簡易検査した１３羽すべての陽性が判明。遺伝子検査の結果、感染が確認された。
群馬で鳥インフル、今季５例目 ３６万羽殺処分
2024年01月01日10時05分
群馬県は１日、高山村の養鶏場で致死率の高い高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されたと発表した。午前９時から飼育する採卵鶏約３６万羽の殺処分を始めた。養鶏場での発生は全国で今季５例目となる。
昨年１２月３１日午前、吾妻家畜保健衛生所に養鶏場から死んだ鶏が増加したとの通報があり、簡易検査した１３羽すべての陽性が判明。遺伝子検査の結果、感染が確認された。
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