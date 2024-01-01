首相動静（１月１日）
2024年01月01日11時35分
午前１０時現在、公邸。朝の来客なし。
午前１０時１８分、公邸発。
午前１０時２５分、皇居着。裕子夫人とともに新年祝賀の儀に出席。
午前１１時７分、皇居発。
午前１１時１７分、公邸着。
首相動静（１月１日）
2024年01月01日11時35分
午前１０時現在、公邸。朝の来客なし。
午前１０時１８分、公邸発。
午前１０時２５分、皇居着。裕子夫人とともに新年祝賀の儀に出席。
午前１１時７分、皇居発。
午前１１時１７分、公邸着。
こんな記事も
政治用語
政治
首相動静（１月１日）(01/01 11:35)
衆参議長が年頭の辞(01/01 07:05)
デフレ心理「完全脱却を」 岸田首相が年頭所感(01/01 00:07)
首相動静（１２月３１日）(12/31 22:06)
尾辻参院議長、新年祝賀の儀欠席(12/31 17:00)
首相動静（１２月３０日）(12/30 22:11)
岸田首相、すき焼き店で家族と食事(12/30 22:08)
西村前経産相を任意聴取 安倍派、下村元政調会長も―パーティー収入裏金事件・東京地検(12/30 21:05)
自民派閥「ポストに執着」 菅前首相(12/30 17:47)
国際社会復帰に向け決議採択 タリバン掌握のアフガン巡り―国連安保理(12/30 11:15)
首相動静（１２月２９日）(12/29 22:04)
韓国軍、竹島の防衛訓練実施 非公開で今月中旬(12/29 20:25)
岸田首相、沈思黙考の年越し 公邸に滞在(12/29 16:12)
拉致被害者向けラジオに危機 設備更新で「妨害」対応できず(12/29 15:34)
「日本再生」担い手を自負 政治の現状、厳しく批判―柿沢容疑者(12/29 07:04)
ロ次官、パトリオット輸出に懸念 武藤大使「対話に努める」(12/29 01:05)
首相動静（１２月２８日）(12/28 22:03)
竹島に「領土紛争」の記述 韓国軍内部の兵士向け教材―改訂版の教材回収へ(12/28 21:03)
上川外相、来月５日から欧米歴訪 「女性・平和」協議(12/28 19:41)
岸田首相、ドロール氏死去に弔意(12/28 19:36)
連日の強制捜査、自民危機感 野党、柿沢議員の辞職要求(12/28 19:04)
市民連合との会合「今後も参加」 立民幹事長(12/28 18:57)
「一層の苦難」知事憤り 宜野湾市長「めど立った」―辺野古代執行(12/28 18:38)
少子化対策に注力 知事選への態度明らかにせず―小池都知事(12/28 18:34)
辺野古移設、国が初の代執行 地盤工事に来月着手―沖縄知事「著しい権限侵害」(12/28 18:16)
立民幹事長、次期衆院選が「勝負」 政権交代目標を前倒し(12/28 17:59)
トリガー、協議継続を確認 自公国、年明け実務者会合(12/28 17:36)
大野議員事務所を捜索 ２日連続で強制捜査―安倍派裏金事件・東京地検(12/28 17:35)
林官房長官「理不尽さ痛感」 めぐみさん拉致の現場視察―新潟(12/28 16:34)
身寄りない遺体、２年以上放置 昨年処分受けた職員―名古屋市(12/28 16:31)