冨安が復帰 イングランド・サッカー
2024年01月01日07時25分
【ロンドン時事】サッカーのイングランド・プレミアリーグで１２月３１日、アーセナルの冨安健洋は敵地でのフラム戦で１―１の後半開始から出場し、ふくらはぎのけがから復帰した。同２日のウルバーハンプトン戦で負傷し、離脱していた。チームは１―２で逆転負けした。
冨安が復帰 イングランド・サッカー
2024年01月01日07時25分
【ロンドン時事】サッカーのイングランド・プレミアリーグで１２月３１日、アーセナルの冨安健洋は敵地でのフラム戦で１―１の後半開始から出場し、ふくらはぎのけがから復帰した。同２日のウルバーハンプトン戦で負傷し、離脱していた。チームは１―２で逆転負けした。
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