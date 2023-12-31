松山は４６位 男子ゴルフ世界ランク
2023年12月31日17時40分
男子ゴルフの２０２３年最後の世界ランキングが３１日付で発表され、松山英樹は前週から一つ下げて４６位だった。久常涼は二つ上げて７６位。中島啓太は８８位、星野陸也は８９位となった。
１位はスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）
松山は４６位 男子ゴルフ世界ランク
2023年12月31日17時40分
男子ゴルフの２０２３年最後の世界ランキングが３１日付で発表され、松山英樹は前週から一つ下げて４６位だった。久常涼は二つ上げて７６位。中島啓太は８８位、星野陸也は８９位となった。
１位はスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）
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