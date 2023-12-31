男子ゴルフの２０２３年最後の世界ランキングが３１日付で発表され、松山英樹は前週から一つ下げて４６位だった。久常涼は二つ上げて７６位。中島啓太は８８位、星野陸也は８９位となった。

１位はスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）