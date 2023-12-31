ピストンズ、連敗２８で止める ＮＢＡ
2023年12月31日14時28分
【ニューヨーク時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）のピストンズが３０日、本拠地デトロイトでのラプターズ戦を１２９―１２７で逃げ切り、ＮＢＡワースト記録に並んでいた連敗を２８で止めた。１０月２８日以来の勝利で今季３勝目。
ピストンズ、連敗２８で止める ＮＢＡ
2023年12月31日14時28分
【ニューヨーク時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）のピストンズが３０日、本拠地デトロイトでのラプターズ戦を１２９―１２７で逃げ切り、ＮＢＡワースト記録に並んでいた連敗を２８で止めた。１０月２８日以来の勝利で今季３勝目。
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