ロリスが米ＭＬＳ移籍 サッカー元フランス代表ＧＫ
2023年12月31日09時50分
米メジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）のロサンゼルスＦＣは３０日、元フランス代表ＧＫウーゴ・ロリス（３７）を獲得したと発表した。ロリスは２０１２年からイングランド・プレミアリーグのトットナムでプレー。ワールドカップ（Ｗ杯）は４度出場し、１８年ロシア大会ではフランスの優勝に貢献した。 （時事）
ロリスが米ＭＬＳ移籍 サッカー元フランス代表ＧＫ
2023年12月31日09時50分
米メジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）のロサンゼルスＦＣは３０日、元フランス代表ＧＫウーゴ・ロリス（３７）を獲得したと発表した。ロリスは２０１２年からイングランド・プレミアリーグのトットナムでプレー。ワールドカップ（Ｗ杯）は４度出場し、１８年ロシア大会ではフランスの優勝に貢献した。 （時事）
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