偵察衛星、２４年に３基打ち上げ 北朝鮮
2023年12月31日08時05分
【ソウル時事】北朝鮮の平壌で開かれていた朝鮮労働党中央委員会総会で、２０２４年に軍事偵察衛星を追加で３基打ち上げる計画が示された。朝鮮中央通信が３１日、伝えた。
偵察衛星、２４年に３基打ち上げ 北朝鮮
2023年12月31日08時05分
【ソウル時事】北朝鮮の平壌で開かれていた朝鮮労働党中央委員会総会で、２０２４年に軍事偵察衛星を追加で３基打ち上げる計画が示された。朝鮮中央通信が３１日、伝えた。
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