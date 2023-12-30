第６５回日本レコード大賞は３０日、３人組ロックバンド、Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの「ケセラセラ」に決まった。

Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥは２０１３年に結成し、１５年にメジャーデビュー。昨年も「ダンスホール」が大ヒットし、レコード大賞の優秀作品賞を受賞した。今年は大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦の初出場も決まっている。

最優秀新人賞には７人組の女性アイドルグループ、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲが選ばれた。