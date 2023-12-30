キラー・カーンさん死去 ７６歳、プロレス悪役で活躍
2023年12月30日20時20分
プロレスラー時代に「悪役」として国内外で注目を集め、「モンゴリアンチョップ」などで昭和のプロレス界を彩ったキラー・カーンさん（本名小沢正志＝おざわ・まさし）が２９日夜、死去した。７６歳だった。関係者によると、東京都内で切り盛りしていた飲食店で体調を崩した。
新潟県出身。大相撲の元力士で、プロレス界に転身した後は身長約１９０センチあった体格を生かし、新日本プロレスなどで活躍した。
キラー・カーンさん死去 ７６歳、プロレス悪役で活躍
2023年12月30日20時20分
プロレスラー時代に「悪役」として国内外で注目を集め、「モンゴリアンチョップ」などで昭和のプロレス界を彩ったキラー・カーンさん（本名小沢正志＝おざわ・まさし）が２９日夜、死去した。７６歳だった。関係者によると、東京都内で切り盛りしていた飲食店で体調を崩した。
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