谷口が合流 サッカー日本代表
2023年12月30日16時19分
サッカーのアジア・カップ（来年１～２月）を控える日本代表は３０日、タイとの国際親善試合（１月１日、東京・国立競技場）に向け、千葉市内で練習した。谷口（アルラヤン）が合流し、ランニングなどで別メニュー調整。ＧＫ野沢（Ｆ東京）は前日の練習で左手首を痛め、検査を受けるため練習には参加しなかった。
伊藤涼（シントトロイデン）や南野（モナコ）らはサイド攻撃の形を確認した。
谷口が合流 サッカー日本代表
2023年12月30日16時19分
サッカーのアジア・カップ（来年１～２月）を控える日本代表は３０日、タイとの国際親善試合（１月１日、東京・国立競技場）に向け、千葉市内で練習した。谷口（アルラヤン）が合流し、ランニングなどで別メニュー調整。ＧＫ野沢（Ｆ東京）は前日の練習で左手首を痛め、検査を受けるため練習には参加しなかった。
伊藤涼（シントトロイデン）や南野（モナコ）らはサイド攻撃の形を確認した。
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