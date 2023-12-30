谷口が合流 サッカー日本代表
2023年12月30日16時19分
サッカーのアジア・カップ（来年１～２月）を控える日本代表は３０日、タイとの国際親善試合（１月１日、東京・国立競技場）に向け、千葉市内で練習した。谷口（アルラヤン）が合流し、ランニングなどで別メニュー調整。ＧＫ野沢（Ｆ東京）は前日の練習で左手首を痛め、検査を受けるため練習には参加しなかった。
伊藤涼（シントトロイデン）や南野（モナコ）らはサイド攻撃の形を確認した。
谷口が合流 サッカー日本代表
2023年12月30日16時19分
サッカーのアジア・カップ（来年１～２月）を控える日本代表は３０日、タイとの国際親善試合（１月１日、東京・国立競技場）に向け、千葉市内で練習した。谷口（アルラヤン）が合流し、ランニングなどで別メニュー調整。ＧＫ野沢（Ｆ東京）は前日の練習で左手首を痛め、検査を受けるため練習には参加しなかった。
伊藤涼（シントトロイデン）や南野（モナコ）らはサイド攻撃の形を確認した。
関連記事
こんな記事も
サッカー
谷口が合流 サッカー日本代表(12/30 16:19)
ＭＦ松岡が加入 Ｊ１福岡(12/30 15:04)
鎌田、かみ合わず 欧州サッカー・ラツィオ(12/30 08:37)
鎌田は途中交代 欧州サッカー(12/30 08:30)
アンチェロッティ監督と契約更新 ２６年までＲマドリードで―スペイン・サッカー(12/29 22:10)
立て直した明秀日立 夏冬連覇へ好発進―高校サッカー(12/29 20:23)
帝京長岡、抜てきに応えた「応援団長」 高校サッカー(12/29 19:42)
スウェーデン代表ＭＦ獲得 Ｊ１浦和(12/29 19:21)
福岡から山岸を獲得 Ｊ１名古屋(12/29 18:43)
北海、悔しさ晴らす 高校サッカー(12/29 18:36)
得点王にらむ郡司がハット 高校サッカー・市船橋(12/29 18:34)
パリ世代じわり台頭 突き上げ狙う細谷ら―サッカー日本代表(12/29 18:05)
ＧＫ鈴木ら合流 サッカー日本代表(12/29 17:37)
ＧＫ小林、日々の努力で立役者に 高校サッカー・名古屋(12/29 17:33)
高岡、通用せず涙 高校サッカー・日章学園(12/29 17:32)
明秀日立、市船橋など２回戦へ 初出場の名古屋も―高校サッカー(12/29 17:06)
三笘は負傷欠場 イングランド・サッカー(12/29 08:36)
天野、韓国から復帰 横浜Ｍ(12/28 21:46)
甲府は蔚山と 横浜Ｍはバンコク、川崎は山東―ＡＣＬサッカー決勝Ｔ(12/28 20:47)
成長示した初勝利 広島国際学院、堅守破る―高校サッカー(12/28 20:21)
ＧＫ一森が復帰 Ｊ１・Ｇ大阪(12/28 20:09)
丸橋が加入 Ｊ１鳥栖(12/28 19:52)
鈴木がＪ１京都加入 スイスから(12/28 19:50)
早稲田実、歴史的１勝ならず 高校サッカー(12/28 19:19)
ＧＫシュミットがヘント移籍 ベルギー・サッカー(12/28 19:03)
名古屋の田中主将「みんなの声戻ってくる」 応援制限なし―高校サッカー(12/28 18:20)
中村に高まる期待 三笘負傷の左サイド―サッカー日本代表(12/28 18:17)
内田、中村両コーチが初参加 サッカー日本代表(12/28 18:05)
広島国際学院が２回戦へ 全国高校サッカー開幕(12/28 17:51)
元日のタイ戦へ合宿開始 サッカー日本代表(12/28 17:44)