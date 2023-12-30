日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は３０日、東京・有明アリーナで２６日に行われた日本バンタム級タイトルマッチで判定負けした穴口一輝選手（２３）＝真正＝が、試合後に右硬膜下血腫のため緊急の開頭手術を受けたと発表した。

試合で４度のダウンを奪われた穴口選手は控室で意識を失い、救急車で病院に搬送された。ＪＢＣの安河内剛本部事務局長は「意識はない。予断を許さない状況」と説明した。