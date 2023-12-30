ＭＦ松岡が加入 Ｊ１福岡
2023年12月30日15時04分
Ｊ１福岡は３０日、Ｊ２清水からＭＦ松岡大起（２２）が完全移籍で加入すると発表した。Ｊ１リーグ戦で通算１１３試合出場。
Ｕ２２（２２歳以下）日本代表としてもプレー。３～１１月にブラジルのグレミオ・ノボリゾンチーノに期限付き移籍していた。
ＭＦ松岡が加入 Ｊ１福岡
2023年12月30日15時04分
Ｊ１福岡は３０日、Ｊ２清水からＭＦ松岡大起（２２）が完全移籍で加入すると発表した。Ｊ１リーグ戦で通算１１３試合出場。
Ｕ２２（２２歳以下）日本代表としてもプレー。３～１１月にブラジルのグレミオ・ノボリゾンチーノに期限付き移籍していた。
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