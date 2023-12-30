ＮＹ円、１４１円近辺
2023年12月30日07時41分
【ニューヨーク時事】週末２９日のニューヨーク外国為替市場では、来年早期の米利下げ観測が広がる中、円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４１円近辺に上昇した。午後５時現在は１４０円９６銭～１４１円０６銭と、前日同時刻比３９銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４１円近辺
2023年12月30日07時41分
【ニューヨーク時事】週末２９日のニューヨーク外国為替市場では、来年早期の米利下げ観測が広がる中、円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４１円近辺に上昇した。午後５時現在は１４０円９６銭～１４１円０６銭と、前日同時刻比３９銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル