【ニューヨーク時事】週末２９日のニューヨーク外国為替市場では、来年早期の米利下げ観測が広がる中、円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４１円近辺に上昇した。午後５時現在は１４０円９６銭～１４１円０６銭と、前日同時刻比３９銭の円高・ドル安。