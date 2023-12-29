アンチェロッティ監督と契約更新 ２６年までＲマドリードで―スペイン・サッカー
2023年12月29日22時10分
サッカーのスペイン１部リーグ、レアル・マドリードは２９日、イタリア出身のカルロ・アンチェロッティ監督（６４）との契約を２０２６年６月末まで延長すると発表した。
アンチェロッティ氏は１３～１５年にレアルの監督を務めて退任した後、２１年に復帰した。一部では、ブラジル代表の次期監督に就くと報じられていた。（時事）
アンチェロッティ監督と契約更新 ２６年までＲマドリードで―ス…
2023年12月29日22時10分
サッカーのスペイン１部リーグ、レアル・マドリードは２９日、イタリア出身のカルロ・アンチェロッティ監督（６４）との契約を２０２６年６月末まで延長すると発表した。
アンチェロッティ氏は１３～１５年にレアルの監督を務めて退任した後、２１年に復帰した。一部では、ブラジル代表の次期監督に就くと報じられていた。（時事）
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