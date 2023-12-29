前回大会はＰＫ戦の末に１回戦で敗れた北海が、悔しさを晴らした。後半６分に追い付いた後は相手の攻撃をしのぐ。先蹴りのＰＫ戦では、ＧＫ小野寺が６人目を止めて決着。「先輩が悔し涙を流してきた。みんなの思いを背負って止めることができた」と胸を張った。

今年は創部１００周年の節目。島谷監督は「一戦必勝でいきたい」と言葉に力を込めた。