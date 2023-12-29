大手銀行５行は２９日、来年１月の住宅ローン金利を発表した。米国の早期利下げ観測などから国内長期金利が低下していることを踏まえ、代表的な固定期間１０年の基準金利をいずれも引き下げる。下げ幅は０．０５～０．１２％。