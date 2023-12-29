住宅ローン金利、大手５行下げ 来年１月、長期金利低下受け
2023年12月29日17時17分
大手銀行５行は２９日、来年１月の住宅ローン金利を発表した。米国の早期利下げ観測などから国内長期金利が低下していることを踏まえ、代表的な固定期間１０年の基準金利をいずれも引き下げる。下げ幅は０．０５～０．１２％。
住宅ローン金利、大手５行下げ 来年１月、長期金利低下受け
2023年12月29日17時17分
大手銀行５行は２９日、来年１月の住宅ローン金利を発表した。米国の早期利下げ観測などから国内長期金利が低下していることを踏まえ、代表的な固定期間１０年の基準金利をいずれも引き下げる。下げ幅は０．０５～０．１２％。
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