レーカーズの八村は１７得点 ＮＢＡ
2023年12月29日16時44分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、レーカーズの八村塁は２８日、本拠地でのホーネッツ戦に先発出場し、２８分間のプレーで１７得点、４リバウンドをマークした。レーカーズは１３３―１１２で快勝した。
レーカーズの八村は１７得点 ＮＢＡ
2023年12月29日16時44分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、レーカーズの八村塁は２８日、本拠地でのホーネッツ戦に先発出場し、２８分間のプレーで１７得点、４リバウンドをマークした。レーカーズは１３３―１１２で快勝した。
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