岸田首相、沈思黙考の年越し 公邸に滞在
2023年12月29日16時12分
岸田文雄首相は２９日、年末年始の休暇に入った。家族と外食に出掛ける計画はあるが、大半は首相公邸で静かに過ごす予定だ。自民党派閥の政治資金規正法違反事件の捜査が進み、逆風が強まる中、政権運営に考えを巡らせる年越しとなりそうだ。
岸田首相、沈思黙考の年越し 公邸に滞在
2023年12月29日16時12分
岸田文雄首相は２９日、年末年始の休暇に入った。家族と外食に出掛ける計画はあるが、大半は首相公邸で静かに過ごす予定だ。自民党派閥の政治資金規正法違反事件の捜査が進み、逆風が強まる中、政権運営に考えを巡らせる年越しとなりそうだ。
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