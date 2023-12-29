ブラウンズがプレーオフへ ＮＦＬ
2023年12月29日15時34分
【ニューヨーク時事】米ナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）は２８日、第１７週の１試合が行われ、アメリカン・カンファレンス（ＡＦＣ）北地区のブラウンズが、ジェッツを３７―２０で下して１１勝５敗とし、３季ぶりのプレーオフ進出を決めた。
ブラウンズがプレーオフへ ＮＦＬ
2023年12月29日15時34分
【ニューヨーク時事】米ナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）は２８日、第１７週の１試合が行われ、アメリカン・カンファレンス（ＡＦＣ）北地区のブラウンズが、ジェッツを３７―２０で下して１１勝５敗とし、３季ぶりのプレーオフ進出を決めた。
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