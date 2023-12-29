円相場、１４１円４３～４４銭 ２９日午前９時現在
2023年12月29日09時10分
２９日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４１円４３～４４銭と、前日（１４０円７９～８１銭）に比べ６４銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４１円４３～４４銭 ２９日午前９時現在
2023年12月29日09時10分
２９日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４１円４３～４４銭と、前日（１４０円７９～８１銭）に比べ６４銭の円安・ドル高となった。
こんな記事も
経済用語
経済
円相場、１４１円４３～４４銭 ２９日午前９時現在(12/29 09:10)
ジェットスター、９便欠航 スト拡大、１５００人に影響(12/29 08:32)
銀行界、新型融資の活用拡大 新興企業の資金調達を支援(12/29 07:05)
「証券コード」英字入りに 来年の上場承認銘柄から―東証など(12/29 07:03)
車両売り上げを前倒し計上 １８年９月期以降―グッドスピード(12/28 20:55)
サービス軸、構造転換へ買収も 半導体子会社売却「最適手段」―時田富士通社長(12/28 20:32)
東京機械がコンサル会社提訴 敵対的買収問題で賠償請求(12/28 20:05)
斎藤経産相「全責任を持って取り組む」 福島第１原発や県漁連を訪問(12/28 19:28)
ＪＤＩ、中国の次世代有機ＥＬ工場立ち上げの契約を来年３月に延期 工場も１カ所に(12/28 19:24)
円急騰、一時１４０円７０銭台 ５カ月ぶり水準―東京市場(12/28 18:42)
全銀ネット、理事長ら処分 システム障害で(12/28 18:01)
トリガー、協議継続を確認 自公国、年明け実務者会合(12/28 17:36)
円相場、１４０円７９～８１銭 ２８日午後５時現在(12/28 17:12)
トヨタ、ダイハツに金融支援 認証不正、工場再開見通せず(12/28 17:01)
マネックスＧ、カナダの暗号資産運用会社３ｉＱを子会社化 法人ビジネスを強化(12/28 16:42)
リニア品川―名古屋、全工事認可 開業「２７年以降」に―国交省(12/28 16:15)
ヤクルト豪法人にサイバー攻撃 営業・個人情報流出か(12/28 16:06)
１４１円安の３万３５３９円６２銭 ２８日の平均株価(12/28 15:09)
賠償判決確定に遺憾表明 元徴用工巡り、三菱重工と日立造船(12/28 12:27)
円相場、１４１円４１～４２銭 ２８日正午現在(12/28 12:09)
ダイハツ、補償の取引先対象拡大 計５０００社超、トヨタ金融支援検討(12/28 11:49)
１１月の鉱工業生産、０．９％低下 ３カ月ぶりマイナス―経産省(12/28 11:44)
１７７円安の３万３５０３円９４銭 ２８日午前の平均株価(12/28 11:41)
円相場、１４１円４１～４１銭 ２８日午前９時現在(12/28 09:06)
中途採用強化へ横浜に新拠点 インフレ以上の賃上げも―ヤマハ発社長(12/28 07:10)
冷凍食品強化に冷や水 おせち配達控え警戒感―百貨店(12/28 07:08)
ジェットスター労組、スト続行 初の団交不調、規模拡大も(12/27 22:49)
クレディ・スイス証券、国債特別参加者資格を返上 財務省(12/27 20:29)
電気料金９社が引き上げ 原油、ＬＮＧ価格上昇で―２月(12/27 20:12)
地元理解「進んでいない」 柏崎原発再稼働に向け説明責任―東電社長(12/27 19:50)
ビジネスワイヤ
PR TIMES