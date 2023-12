デンバー--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ニューモント・コーポレーション(「ニューモント」または「当社」)は、既に発表しているニューモントおよびニューモントの完全子会社であるニュークレスト・ファイナンスPtyリミテッド(「ニュークレスト・ファイナンス」またはニューモントと併せて「発行者」という)のエクスチェンジオファーの決済が完了したと発表しました。これにより、 (i)ニュークレスト・ファイナンスが発行した 2030 年満期債券(3.250%)(「既存のニュークレスト債(2030年満期)」)は、発行体が新たに発行する 2030 年満期債券(3.250%)(新規ニューモント債(2030年満期)」)の元本総額 6 億 5,000 万ドルおよび現金と、 (ii) ニュークレスト・ファイナンスが発行した 2041 年満期債券(5.75%)(「既存のニュークレスト債(2041年満期)」)は、発行体が新たに発行する2041年満期債券(5.75%)(「新規ニューモント債(2041年満期)」)の元本総額 5億ドルおよび現金と、(iii)ニュークレスト・ファイナンスが発行する 2050 年満期債券(4.200%)(「既存のニュークレスト債(2050年満期)」または既存のニュークレスト債(2030年満期)および既存のニュークレスト債(2041年満期)と併せて「既存のニュークレスト債」という)の元本総額 5億ドルおよび現金とそれぞれ交換されます。また、既存のニュークレスト債について、特定の修正案を採択するための同意勧誘が行われました。エクスチェンジオファーと同意勧誘は、2023 年12月26日午後5時(東部標準時)に失効しました。

今回のエクスチェンジオファーおよび同意勧誘は、ニューモントとニュークレスト・マイニング・リミテッド(「ニュークレスト」)との企業結合取引に関連して行われたものであり、ニューモントはニュークレストの発行済普通株式すべてを取得しています。ニューモントのニュークレスト買収は2023年11月6日に完了しています。

エクスチェンジオファーに従い、発行体は(i)新規ニューモント債(2030年満期)を元本総額6億2,463万9千ドル、(ii)新規ニューモント債(2041年満期)を元本総額4億5,993万9千ドル、(iii)新規ニューモント債(2050年満期)を元本総額4億8,612万8千ドルでそれぞれ発行しました。

新規ニューモント債は、証券法または州もしくは外国の証券法に基づいて登録されていません。したがって、新規ニューモント債は、証券法および適用される州証券法または適用される外国証券法における登録要件の登録またはこれらの要件からの適用される免除がない限り、募集または売却することはできません。

新規ニューモント債の発行に際し、ニューモントはBMOキャピタル・マーケッツおよびゴールドマン・サックスと、2023年12月28日付で登録請求権に関する契約を締結しました。これに基づき、ニューモントは(i)各シリーズのニューモント債券を、譲渡制限がないことを除き新規ニューモント債券とすべての重要な点で同一の条件を持つ、登録済みの同シリーズの債券との交換を可能にするために、証券取引委員会に登録届出書を提出すること、 (ii)エクスチェンジオファーが完了するまでの間、エクスチェンジオファー登録届出書の効力を保つこと、(iii)一定の制限の下、エクスチェンジオファーを2024年12月28日までに完了させることについて、商業的に合理的な努力を行います。

本取引について、BMOキャピタル・マーケッツとゴールドマン・サックスがディーラー・マネジャーを務めています。BMOキャピタル・マーケッツの連絡先:151 West 42nd Street, 32nd Floor, New York, New York 10036、担当:ライアビリティ・マネジメント、Eメール: LiabilityManagement@bmo.com、ゴールドマン・サックスの連絡先:200 West Street, New York, New York 10282-2198、 担当:ライアビリティ・マネジメント・グループ、Fax:(646) 769-7607。D.F. King & Co., Inc.はこの取引の交換代理人および情報代理人を務めています。連絡先は48 Wall Street, 22nd Floor, New York, NY 10005、Eメール:newmont@dfking.com、銀行およびブローカーの方はコレクトコール:(212) 269-5550、それ以外の方はフリーダイヤル:(800) 713-9960までご連絡ください。

このプレスリリースは、いかなる有価証券に関する売却もしくは購入の申し出、または売却または購入の申し出の勧誘、あるいは入札または同意の勧誘を構成するものではありません。かかる申し出、勧誘、購入または売却が違法となる法域においては、いかなる申し出、勧誘、購入または売却も行われません。このエクスチェンジオファーおよび同意勧誘は、2023年11月27日付のオファー覚書および同意勧誘声明にのみ従い、適用法の下で許可されたかかる者およびかかる法域においてのみ行われます。

ニューモントについて

ニューモントは、世界をリードする金企業であり、銅、亜鉛、鉛、銀の生産者です。同社の世界クラスの資産、見込み客、人材のポートフォリオは、アフリカ、オーストラリア、ラテンアメリカ&カリブ海地域、北米、パプアニューギニアの有利な鉱業管轄区域に支えられています。ニューモントは、S&P500種指数に上場している唯一の金生産者であり、環境、社会、ガバナンスに関するその原則的な慣行で広く認識されています。同社は、強固な安全基準、優れた実行力、技術的専門知識により支えられた、価値創造における業界のリーダーです。ニューモントは1921年に設立され、1925年から株式を公開しています。

将来予想に関する記述に関する注意事項

本ニュースリリースには、「将来予想に関する記述」が含まれており、これらは、当該セクションおよびその他の適用される法律によって作成されたセーフハーバーの対象となることを意図しており、「将来予想に関する情報」は、適用されるオーストラリア証券法の意味の範囲内であります。将来予想に関する記述が、将来の事象または結果に関する期待または信念を表明または示唆している場合、当該期待または信念は誠実に表明されており、合理的な根拠を有すると考えられます。しかし、そのような記述は、リスク、不確実性およびその他の要因に左右され、実際の結果が、将来予想に関する記述によって表明、予測または示唆された将来の結果とは実質的に異なる可能性があります。将来予想に関する記述は、多くの場合、当社の予想される将来の業績および財務状況に関するものであり、「予期する」、「意図する」、「計画する」、「する」、「するであろう」、「推定する」、「期待する」、「信じる」、「保留中である」または「可能性がある」などの言葉を含んでいます。将来の出来事、結果の推定や期待は特定の仮定に基づいているため、正しくない情報であると判明する場合があります。 このような仮定には次のものが含まれますが、これらに限定されません。 (i) 現在の地質工学的、冶金学的、水文学的、その他の物理的条件に有意な変化がないこと。(ii) 現在の期待および鉱山計画と一致する事業およびプロジェクトの許可、開発、操業および拡大。 (iii) ニューモントが事業を展開する管轄区域における政治的発展が、同社の現在の期待と一致していること。 (iv) 特定の為替レートの仮定。 (v) 金、銅、銀、亜鉛、鉛、石油の特定の価格仮定。 (vi) 主要な供給品の価格。 (vii) 現在の鉱物埋蔵量と鉱物化物質の推定値の正確さ。 (viii) その他の計画上の前提条件。 (ix) エクスチェンジオファーおよび同意要請に対する慣習的な終了条件を適時に満たすこと。このようなリスクの詳細については、2022年2月23日にSECに提出された、2022年12月31日に終了した会計年度のForm 10-Kに関するNewmontの年次報告書(2023年7月20日にSECに提出されたForm 8-Kに記載された最新の報告書によって更新されたもの)、ニューモントの「リスク要因」と題する他のSEC提出書類、およびSECに提出したニューモントの報告書にて識別された他の要因をご覧ください。SECのウェブサイトまたはwww.newmont.comで閲覧できます。ニューモントは、適用される証券法の下で要求される場合を除き、本ニュースリリースよりも後の日に発生した出来事や状況を反映したり、予期せぬ出来事の発生を反映したりするために、将来予想に関する記述の修正を公に行う責任を負いません。投資家は、以前に発行された将来予想に関する記述が更新されていないことを、その記述の追認であると想定すべきではありません。将来予想に関する記述への継続した信頼は、投資家自身の責任で行ってください。

