ジャパンディスプレイ（ＪＤＩ）は２８日、中国安徽省で計画する次世代有機ＥＬ（ＯＬＥＤ）「ｅＬＥＡＰ」（イーリープ）工場立ち上げの最終契約締結を、１２月末から２０２４年３月末に延期すると発表した。当初２カ所を予定していた工場も、面積が大きいものを作る１カ所に絞る。