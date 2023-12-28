サッカーのベルギー１部リーグ、シントトロイデンは２８日、ワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会日本代表のＧＫシュミット・ダニエル（３１）が同リーグのヘントへ移籍が決まったと発表した。双方合意の上で契約を解除した。

シュミットは２０１９年に仙台から加入。今季は８月に日本代表ＧＫ鈴木彩艶が加入後、出場機会を失っていた。（時事）