北海道で震度３
2023年12月28日18時43分
２８日午後６時１５分ごろ、北方領土・択捉島南東沖を震源とする地震があり、北海道浦河町と新ひだか町で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１６０キロ。地震の規模（マグニチュード）は６．４と推定される。
北海道で震度３
2023年12月28日18時43分
２８日午後６時１５分ごろ、北方領土・択捉島南東沖を震源とする地震があり、北海道浦河町と新ひだか町で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１６０キロ。地震の規模（マグニチュード）は６．４と推定される。
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