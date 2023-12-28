円急伸、１４０円台後半 ロンドン外為
2023年12月28日18時18分
【ロンドン時事】２８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の利下げ観測が強まる中、円買い・ドル売りが膨らみ、１ドル＝１４０円台後半に急伸した。午前９時現在は１４０円８２～９２銭と、前日午後４時比１円３３銭の大幅な円高・ドル安。
円急伸、１４０円台後半 ロンドン外為
2023年12月28日18時18分
【ロンドン時事】２８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の利下げ観測が強まる中、円買い・ドル売りが膨らみ、１ドル＝１４０円台後半に急伸した。午前９時現在は１４０円８２～９２銭と、前日午後４時比１円３３銭の大幅な円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル