【ロンドン時事】２８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の利下げ観測が強まる中、円買い・ドル売りが膨らみ、１ドル＝１４０円台後半に急伸した。午前９時現在は１４０円８２～９２銭と、前日午後４時比１円３３銭の大幅な円高・ドル安。