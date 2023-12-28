元徴用工の用語解説・ニュース
2023年12月28日18時03分
元徴用工 第２次大戦中、植民地だった朝鮮半島から日本本土に動員され、炭鉱や工場などで働いた労働者。当初は企業による「募集」方式や行政による「官あっせん」方式をとったが、１９４４年からは「国民徴用令」に基づく徴用が朝鮮半島にも適用された。
日本では当時、徴兵などによる労働力不足を補うため、若年女性による女子勤労挺身（ていしん）隊が結成された。朝鮮半島からも名古屋市の三菱重工業工場などに派遣された。（時事）
元徴用工の用語解説・ニュース
2023年12月28日18時03分
元徴用工 第２次大戦中、植民地だった朝鮮半島から日本本土に動員され、炭鉱や工場などで働いた労働者。当初は企業による「募集」方式や行政による「官あっせん」方式をとったが、１９４４年からは「国民徴用令」に基づく徴用が朝鮮半島にも適用された。
日本では当時、徴兵などによる労働力不足を補うため、若年女性による女子勤労挺身（ていしん）隊が結成された。朝鮮半島からも名古屋市の三菱重工業工場などに派遣された。（時事）
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