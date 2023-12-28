【シンガポール時事】シンガポール通貨庁（ＭＡＳ、中央銀行）は２０２３年１２月２８日、クレディ・スイスに対し、シンガポール支店の複数の顧客担当者らによる不正行為の防止と発見を怠ったとして、３９０万シンガポールドル（以下ドル、約４億２０００万円）の制裁金を科した…
通貨庁、クレディスイスに制裁金 顧客担当者の不正で―シン…
【シンガポール時事】シンガポール通貨庁（ＭＡＳ、中央銀行）は２０２３年１２月２８日、クレディ・スイスに対し、シンガポール支店の複数の顧客担当者らによる不正行為の防止と発見を怠ったとして、３９０万シンガポールドル（以下ドル、約４億２０００万円）の制裁金を科した…
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