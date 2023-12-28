【バンコク時事】食品と容器を生産するタイ上場会社グローバル・コンシューマー（ＧＬＯＣＯＮ）は、総額４億８０００万バーツ（約１９億円）を上限に社債を発行する計画だ。発行するのは２年物（年利７．５０％、２０２６年償還）、４年物（同７．７５％、２８年償還）の２種類…
食品ＧＬＯＣＯＮ、４．８億バーツ上限に社債発行 ２４年１…
【バンコク時事】食品と容器を生産するタイ上場会社グローバル・コンシューマー（ＧＬＯＣＯＮ）は、総額４億８０００万バーツ（約１９億円）を上限に社債を発行する計画だ。発行するのは２年物（年利７．５０％、２０２６年償還）、４年物（同７．７５％、２８年償還）の２種類…
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