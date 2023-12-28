【バンコク時事】タイ財務省のポーンチャイ報道官（財政政策局長）は２０２３年１２月２８日、閣議で承認された中期的な財政計画（２５～２８年度）に沿って予算上の赤字規模が段階的に縮小されると発表した。

報道官によると、タイ政府は継続的な経済成長を促進するため、中…