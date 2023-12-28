円相場、１４０円７９～８１銭 ２８日午後５時現在
2023年12月28日17時12分
２８日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４０円７９～８１銭と、前日（１４２円７７～７８銭）に比べ１円９８銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４０円７９～８１銭 ２８日午後５時現在
2023年12月28日17時12分
２８日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４０円７９～８１銭と、前日（１４２円７７～７８銭）に比べ１円９８銭の円高・ドル安となった。
こんな記事も
経済用語
経済
円急騰、一時１４０円７０銭台 ５カ月ぶり水準―東京市場(12/28 18:42)
全銀ネット、理事長ら処分 システム障害で(12/28 18:01)
トリガー、協議継続を確認 自公国、年明け実務者会合(12/28 17:36)
円相場、１４０円７９～８１銭 ２８日午後５時現在(12/28 17:12)
トヨタ、ダイハツに金融支援 認証不正、工場再開見通せず(12/28 17:01)
マネックスＧ、カナダの暗号資産運用会社３ｉＱを子会社化 法人ビジネスを強化(12/28 16:42)
リニア品川―名古屋、全工事認可 開業「２７年以降」に―国交省(12/28 16:15)
ヤクルト豪法人にサイバー攻撃 営業・個人情報流出か(12/28 16:06)
１４１円安の３万３５３９円６２銭 ２８日の平均株価(12/28 15:09)
賠償判決確定に遺憾表明 元徴用工巡り、三菱重工と日立造船(12/28 12:27)
円相場、１４１円４１～４２銭 ２８日正午現在(12/28 12:09)
ダイハツ、補償の取引先対象拡大 計５０００社超、トヨタ金融支援検討(12/28 11:49)
１１月の鉱工業生産、０．９％低下 ３カ月ぶりマイナス―経産省(12/28 11:44)
１７７円安の３万３５０３円９４銭 ２８日午前の平均株価(12/28 11:41)
円相場、１４１円４１～４１銭 ２８日午前９時現在(12/28 09:06)
中途採用強化へ横浜に新拠点 インフレ以上の賃上げも―ヤマハ発社長(12/28 07:10)
冷凍食品強化に冷や水 おせち配達控え警戒感―百貨店(12/28 07:08)
ジェットスター労組、スト続行 初の団交不調、規模拡大も(12/27 22:49)
クレディ・スイス証券、国債特別参加者資格を返上 財務省(12/27 20:29)
電気料金９社が引き上げ 原油、ＬＮＧ価格上昇で―２月(12/27 20:12)
地元理解「進んでいない」 柏崎原発再稼働に向け説明責任―東電社長(12/27 19:50)
総務省、ソフトバンクに行政指導 １１月の固定電話障害で(12/27 18:30)
クボタ、ＡＩで水道管の老朽診断 福岡市から受注―１００年後の予測可能(12/27 18:25)
愛知・小牧店の車検場指定取り消し ビッグモーター問題―国交省(12/27 18:22)
政府、食料安保強化へ５法案 基本法、初の本格改正―来年通常国会に提出(12/27 18:15)
介護施設、居住費引き上げ ２４年８月から、月１８００円―厚労省(12/27 18:10)
高島屋、崩れたケーキで謝罪 破損８０７件、原因特定できず(12/27 18:09)
京都駅西側に新改札 混雑緩和へ３１年度開始―ＪＲ西と京都市(12/27 18:00)
トヨタ世界生産、過去最高 半導体不足が緩和―２３年(12/27 17:54)
卵の卸値平均、最高値 ３０６円、鳥インフルで高騰―２３年(12/27 17:33)
ビジネスワイヤ
PR TIMES